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لبنان

خضر تفقد قلم نفوس بعلبك وجمعية تكفلت تزويده بالطاقة الشمسية

Lebanon 24
27-05-2022 | 07:40
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جال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر على قلم نفوس بعلبك يرافقه رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس، واطلع من رئيسة دائرة القلم آيات النمر على معوقات العمل في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتواصل عن بعلبك ومنطقتها. 
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وقد تعهد اللقيس بأن "تتكفل الجمعية تزويد قلم النفوس بنظام الطاقة الشمسية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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