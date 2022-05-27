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لبنان

وقفة تضامنية امام سرايا حلبا احتجاجا على توقيف معاون في قوى الامن

Lebanon 24
27-05-2022 | 06:52
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نفذ عدد من تجمع رتباء وأفارد متقاعدي قوى الأمن الداخلي وقفة تضامنية امام سرايا حلبا "احتجاجا على توقيف زميلهم احد رتباء معهد قوى الامن الداخلي، والذي أطلق النار في الهواء من مسدسه بعد امتناع مستشفى في صيدا عن استقبال طفله البالغ من العمر عاما ونصف عام إثر تعرضه لنزف في الرأس اذ طلب منه مبلغا ماليا كبيرا، علما أنه دفع مبلغ تأمين فرق للتعهد ووعد بدفع باقي المبلغ بعد ادخال طفله".
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وتحدث بإسم المحتجين أديب فرح الذي ناشد القضاء المختص "إخلاء سبيل المعاون الموقوف"، آملين "الرأفة والرحمة له".
 
وطالب المستشفيات بـ"القيام بواجبها الإنساني واستقبال الحالات الطارئة من دون تكبيد اصحابها اي مصاريف إضافية في هذه الحالات الاستثنائية إذ إن حقوقهم محفوظة لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وان عناصر هذه الأخيرة لم يتأخروا يوما عن حماية هذه المراكز الطبية".
 
واكد ان "المتقاعدين جاهزون للتجمع أمام أي مستشفى يمتنع عن استقبال مثل هذه الحالات وسيتم ادخالهم بالقوة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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