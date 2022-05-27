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لبنان

هذا ما يحصل في "السوق الموازية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-05-2022 | 07:05
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بعدما وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية الى ارقام قياسية، بتسعيرة تتراوح ما بين  36450 - 36550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، ووسط التفسيرات الكثيرة للمحلين الاقتصاديين للاسباب التي أدت الى ارتفاع السعر، شرح أحد كبار الصرافين في "السوق" في حديث لـ"لبنان 24" السبب مشيراً الى انّ صدمة في السوق ايضاً تنتاب الصرافين بسبب هذه "الفورة" في السعر. وقال: "لا سقف لحدود ارتفاع الدولار خلال الويك اند، ولكن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع خلال اليومين الاخيرين هو الطلب الكبير على الدولار من مصرف لبنان والشركات، ما أدى الى ارتفاع السعر بشكل جنوني".
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خاص "لبنان 24" 
 

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