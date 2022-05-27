22
o
بيروت
17
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بهية الحريري تتابع أزمة النفايات في صيدا
Lebanon 24
27-05-2022
|
06:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابعت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري مستجدات أزمة النفايات في مدينة صيدا وضواحيها مع مدير عام معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في المدينة الأستاذ احمد السيد الذي التقاها في مجدليون ، حيث اطلعها على الظروف التي يعمل بها المعمل والأسباب التي تؤدي الى تعثره وتعيد انتظام عمله وتهدد استمراره ولا سيما الأزمة الاقتصادية والتضخم الذي بات يفقد العقد التشغيلي العائد للمعمل قيمته الفعلية مع ارتفاع كلفة التشغيل والصيانة والأجور وغيرها .
Advertisement
وبناء عليه ، أجرت السيدة الحريري اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة تصريف الأعمال الأستاذ نجيب ميقاتي واضعة إياه في أجواء وظروف أزمة المعمل ، كما اتصلت الحريري للغاية نفسها بوزير البيئة الأستاذ ناصر ياسين ورئيس مجلس الانماء والإعمار المهندس نبيل الجسر ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بهدف التنسيق بين كل الأطراف المعنية من اجل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة يؤمن استمرارية عمل المعمل وينهي ازمة تراكم النفايات في المدينة والضواحي .
وعلى اثر ذلك ، وعد الأستاذ احمد السيد بأن يعود المعمل ليستقبل النفايات بانتظام وبشكل طبيعي بدءاً من صباح الاثنين المقبل افساحا في المجال امام المساعي التي تقوم بها السيدة الحريري بالتواصل مع كل الجهات المعنية .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
Lebanon 24
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
01:15 | 2022-05-27
27/05/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
11:42 | 2022-05-27
27/05/2022 11:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
03:30 | 2022-05-27
27/05/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
03:28 | 2022-05-27
27/05/2022 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
11:29 | 2022-05-27
27/05/2022 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:56 | 2022-05-27
اجتماعات مجموعة "التغيير" ما زالت مفتوحة للتشاور
17:45 | 2022-05-27
باسيل يتبنّى ترشيح بو صعب
17:39 | 2022-05-27
إتصالات حثيثة تسبق جلسة مجلس النواب
17:23 | 2022-05-27
عدم تحديد الجهات المعنيّة
17:22 | 2022-05-27
دور مقرّب
17:00 | 2022-05-27
إتصالات أوروبية إقليمية
فيديو
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
14:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
03:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact