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لبنان

بهية الحريري تتابع أزمة النفايات في صيدا

Lebanon 24
27-05-2022 | 06:57
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تابعت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية  المستدامة السيدة بهية الحريري مستجدات أزمة النفايات في مدينة صيدا وضواحيها مع مدير عام معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في المدينة الأستاذ احمد السيد الذي التقاها في مجدليون ، حيث اطلعها على الظروف التي يعمل بها المعمل والأسباب التي تؤدي الى تعثره وتعيد انتظام عمله وتهدد استمراره ولا سيما الأزمة الاقتصادية والتضخم الذي بات يفقد العقد التشغيلي العائد للمعمل قيمته الفعلية مع ارتفاع كلفة التشغيل والصيانة والأجور وغيرها .
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وبناء عليه ، أجرت السيدة الحريري اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة تصريف الأعمال الأستاذ نجيب ميقاتي واضعة إياه في أجواء وظروف أزمة المعمل ، كما اتصلت الحريري للغاية نفسها بوزير البيئة الأستاذ ناصر ياسين ورئيس مجلس الانماء والإعمار المهندس نبيل الجسر ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بهدف التنسيق بين كل الأطراف المعنية من اجل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة يؤمن استمرارية عمل المعمل وينهي ازمة تراكم النفايات في المدينة والضواحي .  
وعلى اثر ذلك ، وعد الأستاذ احمد السيد بأن يعود المعمل ليستقبل النفايات بانتظام وبشكل طبيعي بدءاً من صباح الاثنين المقبل افساحا في المجال امام المساعي التي تقوم بها السيدة الحريري بالتواصل مع كل الجهات المعنية .
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