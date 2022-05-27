ماذا قالت وكالة "فيتش" عن سداد لبنان للديون ونتائج الانتخابات؟

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إنّ "خروج لبنان من وضع التخلف عن سداد الدين ما زال صعبا".

وأشارت إلى أنّ "نتائج انتخابات 15 أيار غير الحاسمة تزيد صعوبة تمكن أي معسكر من تشكيل أغلبية مستقرة مسيطرة في مجلس النواب".