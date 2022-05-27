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لبنان

ماذا قالت وكالة "فيتش" عن سداد لبنان للديون ونتائج الانتخابات؟

Lebanon 24
27-05-2022 | 07:22
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قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إنّ "خروج لبنان من وضع التخلف عن سداد الدين ما زال صعبا".
 
 
وأشارت إلى أنّ "نتائج انتخابات 15 أيار غير الحاسمة تزيد صعوبة تمكن أي معسكر من تشكيل أغلبية مستقرة مسيطرة في مجلس النواب".
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