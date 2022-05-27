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لبنان

حميه اكد متابعته مجريات التحقيقات حول حادثتي غوسطا وجونية

Lebanon 24
27-05-2022 | 07:50
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 اكد وزير لاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اليوم "متابعته لمجريات التحقيقات حتى النهاية حول حادثة الطائرة التابعة لشركة الأجواء المفتوحة Open Sky Aviation  من نوع Cessna 172S ذات التسجيل OD-AAB  التي حصلت في محلة غوسطا بتاريخ 8 تموز 2021، وحادثة الطائرة التابعة لنادي الطيران اللبناني Aero Club of Lebanon  من نوع C172S ذات التسجيل OD-PMS التي حصلت في محلة جونية بتاريخ 13 تشرين الأول 2021"، مشددا "حرصه على مبدأ الشفافية وفقا لقاعدة التزام المعايير المعتمدة عالميا"، موضحا انه "بعد استلام التقريرين النهائيين من لجنتي التحقيق وبناء عليه ، فقد تم نشر التقريرين المذكورين أعلاه على موقع المديرية العامة للطيران المدني بتاريخ 27 أيار 2022، وفقا للأصول المرعية الإجراء".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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