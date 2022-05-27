"مع جنون الدولار".. هل يعود العاملون في قطاع النقل البري الى الشارع؟

أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، في بيان، انه "مع جنون الدولار وانهيار الليرة اللبنانية وانعكاس ذلك على جميع السلع لا سيما اسعار المحروقات وقطع غيار السيارات والصيانة، وعدم قيام الحكومة بواجباتها في حماية العاملين في قطاع النقل البري من تعديات مخالفة للقانون من سيارات مزورة وخصوصية وتطبيقات وهمية وغيرها. أدعو الزملاء في قطاع النقل البري إلى اجتماع ومؤتمر صحافي استثنائي الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء في الاول من حزيران في مقر الاتحاد العمالي العام، لاعلان الموقف التصعيدي وتحديد الخطوات من اضراب واعتصامات وتحرك".

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