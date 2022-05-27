Advertisement

لبنان

موظفون واساتذة شاركوا في الانتخابات اعتصموا امام سرايا الهرمل مطالبين بدفع مستحقاتهم

Lebanon 24
27-05-2022 | 08:10
A-
A+
Doc-P-956549-637892602061760746.png
Doc-P-956549-637892602061760746.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ موظفون وأساتذة في القطاع العام الذين شاركوا في اليوم الإنتخابي كرؤساء أقلام وكتبة إعتصاما أمام سرايا الهرمل "إحتجاجا على طريقة دفع مستحقاتهم المالية عن عملهم في الإنتخابات النيابية". 
 
Advertisement
وتلا محمد جعفر بيانا بإسم المعتصمين طالب فيه بـ"دفع اتعاب الانتخابات عبر "OMT" او في مالية القضاء حيث عمل الموظف".
 
وأضاف: "نحن 348 موظفا من قضاء الهرمل عانينا الكثير بارسالنا الى الدامور والاقليم حيث المسافات البعيدة، وخصوصا ان معظم الموظفين من الاناث، فوجئنا اليوم بقرار وزارة الداخلية دفع المستحقات في مراكز تسلم صناديق الانتخاب، فإننا نطالبها بعدما أنجحنا لها الانتخابات على رغم معاناتنا وضيق حالنا: بدفع هذه المستحقات عبر OMT او في مركز قضاء عمل الموظف".
 
وتابع: "كما ارسلت الداخلية جدول اسماء الموظفين الى كل قضاء، تستطيع ارسال جدول المشاركين في العملية الانتخابية الى الاقضية، او هو اسبداد بالموظف المعدوم".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:56 | 2022-05-27
17:45 | 2022-05-27
17:39 | 2022-05-27
17:23 | 2022-05-27
17:22 | 2022-05-27
17:00 | 2022-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website