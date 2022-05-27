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لبنان

بعد صدور التسعيرة الجديدة.. ما جديد ملف الخبز؟

Lebanon 24
27-05-2022 | 07:52
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قال أمين سرّ نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور إنّ "كلّ أسعار مكونات ربطة الخبز بالدولار"، لافتاً إلى أنه "ما من شيء مدعوم من تلك المكونات سوى الطحين".
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أضاف سرور: "إن وصلت الـ4 بواخر المحملة بالقمح ولم تُسلّم مطاحن سبلين التي تغذي الجنوب والضاحية للمرة الثالثة على التوالي، فأنا أتهم وزير الإقتصاد أمين سلام بإثارة حساسية ما".
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يُشار إلى أن وزارة الإقتصاد، أعلنت، اليوم الجمعة، رفع سعر ربطة الخبز ليصبح وفق الآتي:
 
1- ربطة وزن 365 غراماً: 9000 ليرة لبنانية.
 
2- ربطة وزن 825 غراماً: 15000 ليرة لبنانية.
 
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