هل سيتحوّل سعر البنزين إلى الدولار؟ أبو شقرا يكشف

أكّد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن "مصرف لبنان يصرف الدولار للشركات المستوردة للنفط ولكن ليس بالكميات المطلوبة".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، طمأن أبو شقرا المواطنين بأنّ "البنزين متوافر في السوق، وسعره سيبقى بالليرة اللبنانية".