نقابة عمال ومستخدمي البلديات: لخطوات تصعيدية في حال عدم تلبية المطالب

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عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي البلديات في محافظة بعلبك الهرمل في قاعة بلدية دورس، وناقش "واقع العمال والمستخدمين في البلديات لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ومنها عدم تقاضي مستحقاتهم من رواتب وأجور ومساعدة اجتماعية وزيادة في بدل النقل لإعالة أسرهم".وطالب المجتمعون المعنيين كافة، "ومنهم مجلس الوزراء بشخص رئيسه، وزير الداخلية والبلديات، وزير المالية، محافظ بعلبك الهرمل، ورؤساء البلديات واتحادات البلديات بالعمل الفوري على دفع الحقوق كي لا تتفاقم الأمور أكثر، من خلال الخطوات التالية:1- دفع مستحقات البلديات المتراكمة من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن الأعوام 2019 / 2020 /2021.2- دفع مستحقات البلديات من عائدات الخليوي والمتراكمة منذ عام 2018.3- إصدار التعاميم اللازمة من وزارة الداخلية والبلديات التي تسهل دفع مستحقات الموظفين والعمال والمستخدمين في البلديات خاصة بدل النقل الجديد من دون الحاجة إلى إصدار قرارات وتصديقها.4- اتخاذ القرارات البلدية اللازمة التي تحفظ حقوق العمال والموظفين في البلديات المتعسرة ماديا، ومبادرة البلديات الميسورة فوراً إلى دفع المستحقات المترتبة عليها من تاريخ صدور المراسيم الخاصة".وحذر المجتمعون من "اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم تلبية مطالبهم المحقة خلال فترة 15 يوماً".