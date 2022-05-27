Advertisement

لبنان

نقابة عمال ومستخدمي البلديات: لخطوات تصعيدية في حال عدم تلبية المطالب

Lebanon 24
27-05-2022 | 09:40
A-
A+
Doc-P-956561-637892630922918972.png
Doc-P-956561-637892630922918972.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي البلديات في محافظة بعلبك الهرمل في قاعة بلدية دورس، وناقش "واقع العمال والمستخدمين في البلديات لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ومنها عدم تقاضي مستحقاتهم من رواتب وأجور ومساعدة اجتماعية وزيادة في بدل النقل لإعالة أسرهم".
Advertisement

وطالب المجتمعون المعنيين كافة، "ومنهم مجلس الوزراء بشخص رئيسه، وزير الداخلية والبلديات، وزير المالية، محافظ بعلبك الهرمل، ورؤساء البلديات واتحادات البلديات بالعمل الفوري على دفع الحقوق كي لا تتفاقم الأمور أكثر، من خلال الخطوات التالية:

1- دفع مستحقات البلديات المتراكمة من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن الأعوام 2019 / 2020 /2021. 

2- دفع مستحقات البلديات من عائدات الخليوي والمتراكمة منذ عام 2018. 

3- إصدار التعاميم اللازمة من وزارة الداخلية والبلديات التي تسهل دفع مستحقات الموظفين والعمال والمستخدمين في البلديات خاصة بدل النقل الجديد من دون الحاجة إلى إصدار قرارات وتصديقها. 

4- اتخاذ القرارات البلدية اللازمة التي تحفظ حقوق العمال والموظفين في البلديات المتعسرة ماديا، ومبادرة البلديات الميسورة فوراً إلى دفع المستحقات المترتبة عليها من تاريخ صدور المراسيم الخاصة".

وحذر المجتمعون من "اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم تلبية مطالبهم المحقة خلال فترة 15 يوماً". 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:56 | 2022-05-27
17:45 | 2022-05-27
17:39 | 2022-05-27
17:23 | 2022-05-27
17:22 | 2022-05-27
17:00 | 2022-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website