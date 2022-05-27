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لبنان

أُوقف بالجرم المشهود في أحد المسالخ في الشهابية... وهذا ما اعترف به!

Lebanon 24
27-05-2022 | 08:53
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال، ومنها ترويج العملة المزيّفة في مختلف المناطق اللبنانية والتي وقع ضحيتها العديد من المواطنين حيث تم الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم الشخصية، توافرت معلومات للشعبة حول نشاط مروّج عملة مزيّفة في مناطق بيروت وصيدا وصور.
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على الفور باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكور وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو:

أ. ش. (من مواليد عام ١٩٨٢، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق الجرمية ومطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكرات عدلية بجرائم احتيال وتزوير واستعمال مزور.

بتاريخ 23-05-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الشهابية أثناء محاولته شراء كمية من اللحوم من أحد المسالخ في المحلة بمبلغ مالي مزيّف، حيث ضبط بحوزته مبلغ /3،350/ دولار أميركي من فئة المئة دولار جميعها مزيّفة.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيّفة في مناطق بيروت وصيدا وصور، كما اعترف بترويج الشيكات المزورة وأنه نفّذ أكثر من /40/ عملية احتيال، وبتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
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