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لبنان

لحاملي الليرة اللبنانية... إليكم هذا البيان من حاكم مصرف لبنان

Lebanon 24
27-05-2022 | 09:41
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صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي:

بناءً على التعميم 161 ومفاعيله وعلى البنود رقم 75 و83 من قانون النقد والتسليف. 
لجميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الاميركي. يطلب منهم التقدم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر SAYRAFA على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون ٢٤ ساعة. وهذا العرض مفتوح ومتاح يوميًا. 
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