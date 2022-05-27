بيان هامّ من حاكم مصرف لبنان حول معاشات الموظفين... هذا ما طلبه من المصارف

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي:



على المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الإثنين المقبل وذلك لثلاثة ايام متتالية ان تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً لتلبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر sayrafa لمن سلم الليرات اللبنانية كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضًا على سعر Sayrafa.

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