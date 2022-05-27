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لبنان

"لبنان القوي" حسم قراره.. ترشيح بو صعب لمنصب نائب رئيس المجلس

Lebanon 24
27-05-2022 | 11:04
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أفادت معلومات قناة "الجديد" أمجن تكتل "لبنان القوي" حسم قراره بترشيح النائب الياس بو صعب لمنصب نائب رئيس مجلس النواب. 
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