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لبنان

خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد

Lebanon 24
27-05-2022 | 11:29
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نفى ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا عبر "الوكالة الوطنية للإعلام"، "ما يتم تدواله بأن المحطات تبيع مادة البنزين بالدولار الفريش"، وقال: "البنزين يعتمد على سعر صيرفة بينما المازوت يُدفع ثمنه بالدولار".
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وأكد أبو شقرا أن "البنزين متوفر لدى الشركات المستوردة للنفط"، متمنياً أن "يستمر سعر الصرف بالانخفاض بعد ما شهد ارتفاعاً غير مسبوقاً "، منوهاً بـ"تعميم حاكم مصرف لبنان الذي صدر اليوم رقم 161 مما يريح السوق ابتداءاً من مطلع الاسبوع المقبل، لاسيما وان مادة البنزين مادة حيوية تؤثر على حياة المواطن اليومية".
 
 
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