خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد

نفى ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا عبر "الوكالة الوطنية للإعلام"، "ما يتم تدواله بأن المحطات تبيع مادة البنزين بالدولار الفريش"، وقال: "البنزين يعتمد على سعر صيرفة بينما المازوت يُدفع ثمنه بالدولار".

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