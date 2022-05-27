خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟

قال الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ"لبنان24" إنّ "تعميم مصرف لبنان الأخير الذي يسمح للمواطنين ببيع وشراء الدولار عبر منصة صيرفة، ليس إلا إجراء موضعياً وسط أزمة كبيرة ومتفاقمة".

ولفت حبيقة إلى أنّ "تداعيات هذا القرار ستؤثر على نحو محدود، وبالتالي فإن السوق ستستوعب هذا القرار لفترة محددة فقط"، وتابع: "المطلوب هو تفعيل الإصلاحات والمضي بإصلاح القطاع النقدي والمالي، لأن القرارات الموضعية لا تخدم لوقتٍ طويل".

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وعن الهبوط الكبير للدولار عقب صدور التعميم، قال حبيقة: "إنه هبوطٌ مُصطنع، ولم يتبدل أي شيء اقتصادي، علماً أن ارتفاع الدولار أيضاً بهذا الشكل يرتبطُ بعوامل مصطنعة. ولكن على أية حال، الأمر مرهونٌ بإصلاحات ومعالجة جذرية وليست مرحلية".