Advertisement

لبنان

لهذه الأسباب تراجع باسيل ورشّح بو صعب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-05-2022 | 12:02
A-
A+
Doc-P-956619-637892751043969808.jpg
Doc-P-956619-637892751043969808.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجع رئيس التيار الوطني الحر  جبران باسيل  عن قراره الذي بقي مصراً عليه في اجتماعات "تكتل لبنان القوي" في الأيام الماضية، معلناً أن "تكتل لبنان القوي" يتبنى ترشيح النائب الياس بوصعب  لموقع نائب رئيس المجلس النيابي.
Advertisement
ويأتي ذلك بعد أن أعلن بوصعب ترشيح نفسه لهذا المنصب مستنداً الى أحقية تكتل بنيابة الرئيس ربطا بما يتمتع به من أهلية  لهذا المنصب، وفضلاً عن أنه يحظى بتاييد من نواب داخل "تكتل لبنان القوي".
 
وبحسب المعلومات، فإن هذا القرار لا يعني أن النائب سجيع عطية سوف يتراجع عن ترشيح نفسه لهذا المنصب أيضا خاصة وان "كتلة إنماء الشمال" رشحته  ويعتبر أن  الترشح والتصويت من صلب العملية الديمقراطية التي ستاخد مجراها يوم الثلاثاء،  مضيفا رداً على سؤال أنه "لم يتبلغ مطلقا من باسيل دعمه لموقع نيابة رئاسة المجلس وأن كل ما حصل في الساعات الماضية اقتصر على كلام مفاده أن الأمور قيد النقاش والبحث". 
اشارة إلى أن باسيل الذي أعلن ترشيح بو صعب لم يتبلغ بعد أي موقف رسمي من الرئيس  نبيه بري من ترشيح بو صعب بحسب ما علم "لبنان 24".
 
وكان باسيل أكّد على قرار التيار بترشيح النائب الياس بو صعب لنيابة رئاسة مجلس النواب، وقال في سؤال لـ"النهار" إن "النائب الياس بو صعب هو مرشّحنا لنيابة رئاسة مجلس النواب".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:56 | 2022-05-27
17:45 | 2022-05-27
17:39 | 2022-05-27
17:23 | 2022-05-27
17:22 | 2022-05-27
17:00 | 2022-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website