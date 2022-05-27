لهذه الأسباب تراجع باسيل ورشّح بو صعب

تراجع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن قراره الذي بقي مصراً عليه في اجتماعات "تكتل لبنان القوي" في الأيام الماضية، معلناً أن "تكتل لبنان القوي" يتبنى ترشيح النائب الياس بوصعب لموقع نائب رئيس المجلس النيابي.

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ويأتي ذلك بعد أن أعلن بوصعب ترشيح نفسه لهذا المنصب مستنداً الى أحقية تكتل بنيابة الرئيس ربطا بما يتمتع به من أهلية لهذا المنصب، وفضلاً عن أنه يحظى بتاييد من نواب داخل "تكتل لبنان القوي".

وبحسب المعلومات، فإن هذا القرار لا يعني أن النائب سجيع عطية سوف يتراجع عن ترشيح نفسه لهذا المنصب أيضا خاصة وان "كتلة إنماء الشمال" رشحته ويعتبر أن الترشح والتصويت من صلب العملية الديمقراطية التي ستاخد مجراها يوم الثلاثاء، مضيفا رداً على سؤال أنه "لم يتبلغ مطلقا من باسيل دعمه لموقع نيابة رئاسة المجلس وأن كل ما حصل في الساعات الماضية اقتصر على كلام مفاده أن الأمور قيد النقاش والبحث".

اشارة إلى أن باسيل الذي أعلن ترشيح بو صعب لم يتبلغ بعد أي موقف رسمي من الرئيس نبيه بري من ترشيح بو صعب بحسب ما علم "لبنان 24".

وكان باسيل أكّد على قرار التيار بترشيح النائب الياس بو صعب لنيابة رئاسة مجلس النواب، وقال في سؤال لـ"النهار" إن "النائب الياس بو صعب هو مرشّحنا لنيابة رئاسة مجلس النواب".