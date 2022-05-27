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لبنان

اجتماع في وزارة البيئة بشأن النفايات.. هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
27-05-2022 | 12:10
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عقد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين اليوم اجتماعاً موسعاً حضره محافظ بيروت القاضي مروان عبود وممثلون عن اتحادي بلديات المتن وكسروان وعن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخبراء الوزارة وبلدية بيروت.
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خلال الاجتماع، تم البحث في وضع نظام أفضل ومتكامل لإدارة النفايات الصلبة في مدينة بيروت وقضاءي المتن وكسروان.

وأوضح وزير البيئة "أن العقد الحالي لجمع النفايات ونقلها بين المشغل وبلدية بيروت ينتهي في 30 نيسان 2022، وبين المشغل ومجلس الإنماء والأعمار في خصوص قضاءي المتن وكسروان في 13 ايار 2024".

وقال: "إن مبادىء النظام المقترح، والذي نتوقع البدء بتنفيذه في اواخر 2023 يقوم على ما يلي:
1- نظام مزدوج لجمع النفايات لنوعين: المفروزات في كيس والنفايات الاخرى في كيس آخر، مع حوافز من البلديات لتشجيع الفرز من المصدر.

2- جمع النفايات والمفروزات سيتم من امام المباني ضمن برنامج لرفعها.

3-  توقع البدء بتشغيل معمل الفرز في الكرنتينا ومعمل التسميد في الكورال/برج حمود اواخر 2023 حيث ستتم المباشرة بترميمهما هذا الصيف بمنحة من البنك الدولي بعد تضررهما ضررا شديدا بعد انفجار المرفأ.

4- تعاون بلدية بيروت واتحاد بلديات المتن في الفرز والمعالجة وفي توحيد معايير دفاتر الشروط على أن تتم مناقشة وضع كسروان لاحقاً.

5- وضع نظام استرداد الكلفة حيث سنعمل مع مجلس النواب الجديد على إصدار التشريعات التي تقدمت بها للايجاز للبلديات استيفاء رسوم مباشرة للجمع والنقل والمعالجة".

وأكد ياسين "أن وزارة البيئة ستساعد البلديات في الاسابيع المقبلة في وضع دفاتر شروط تبني على المبادئ اعلاه ليتم عرضها على مشغلين اكفاء وبشفافية تامة، ولنستبق حصول ازمة نفايات، كما جرى في 2015، على أن تعمل البلديات في هذه الاثناء على تحسين الوضع الحالي للجمع والكنس".
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