لجنة متعاقدي مستشفى الحريري: مذكرة وزير العمل إيجابية

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أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى" الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي" في بيان، أن "موظفي المستشفى والعاملين في مختلف المستشفيات تلقوا المذكرة رقم 1/12 الصادرة اليوم عن وزير العمل بكثير من الإيجابية، مثمنين موقفه الذي سبق ووعدنا به منذ أيام خلال لقاء جمع وفداً من لجنتنا بمعاليه في مكتبه في الوزارة بتوضيح آلية تطبيق مرسوم غلاء المعيشة المقرّ منذ أيام لما فيه مصلحة العامل ولقطع الطريق على التفسيرات والتأويلات التي تهدف إلى حرمان المستخدمين والمتعاقدين والعمال من أبسط الحقوق في هذه الظروف الصعبة".وإذ شكرت وزير العمل، دعت "إدارة مستشفى الحريري الحكومي وإدارات المستشفيات الحكومية كافة إلى أن تلتزم بما ورد في المرسوم الخاص بإقرار غلاء المعيشة والمذكرة التوضيحية الصادرة عن معاليه".وتمنت من "الإدارات المعنية في وزارة العمل متابعة تطبيق المذكرة المشار إليها التي كانت واضحة في بندها السابع"، مؤكدة "حق جميع العاملين على مختلف مسمياتهم: مستخدم، اجير، متعاقد، ومياوم، في الاستفادة من مرسوم غلاء المعيشة المقر أخيرا واعتباره من أساس الراتب".