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لبنان
أبو فاعور شكر لميقاتي جهوده في سبيل تعبيد طريق ضهر البيدر
Lebanon 24
27-05-2022
|
12:33
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أجرى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور اتصالاً برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، شكر له "جهوده ومتابعته تعبيد طريق ضهر البيدر".
كذلك، أجرى أبو فاعور اتصالاً آخر بوزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية شكر له "إشرافه ومتابعته تزفيت طريق ضهر البيدر"، كما بحث معه في "المستحقات المالية لعمال وموظفي مراكز جرف الثلوج.
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وأفاد المكتب الاعلامي لأبو فاعور أن "حمية أبلغ النائب أبو فاعور بأنه ارسل عقود المصالحة عن السنتين المنصرمتين إلى وزير المالية يوسف خليل الذي وقعها بدوره ليصار إلى دفع تلك المستحقات".
لقاء وفد "حماس"
واستقبل أبو فاعور، في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، وفداً من قيادة حركة "حماس"، ضم مسؤولها السياسي في البقاع محمود بركة وفي البقاع الأوسط فراس السيد وفي البقاع الغربي وائل عدوان وفي بعلبك ناظم زيدان.
وهنأ الوفد أبو فاعور وقيادة الحزب التقدمي الإشتراكي على الفوز بالانتخابات النيابية.
وحيا أبو فاعور "قرار الشعب الفلسطيني وقياداته بالمواجهة الشاملة في فلسطين المحتلة"، مشددا على "أهمية وحدة الموقف الفلسطيني في تلك المواجهة"، مؤكدا "وقوف الحزب التقدمي الإشتراكي بجانب نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه العدو الاسرائيلي".
وشكر أبو فاعور للوفد زيارته، مؤكداً "الحرص على نيل حقوقه المشروعة".
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