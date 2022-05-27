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لبنان

لشراء الدولار عبر منصة "صيرفة".. إليكم هذا الخبر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-05-2022 | 12:40
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قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ "تعميم مصرف لبنان الجديد الذي يسمح للمواطنين ببيع وشراء الدولار عبر منصة صيرفة، يشملُ فقط الذين لديهم حسابات ضمن المصارف".

ولفتت المصادر إلى أنّه "حتى الآن، لا كوتا واضحة لحجم الدولارات التي يمكن للمواطن الحصول عليها من المصرف"، مشيراً إلى أن "هناك إجراءات مماثلة اتخذت سابقاً لكنها لم تستمر".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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