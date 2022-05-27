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لبنان

جنبلاط تلقى اتصالي تهنئة بنتائج الإنتخابات من بوغدانوف وعمرو موسى

Lebanon 24
27-05-2022 | 13:03
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هنأ نائب وزير خارجية روسيا الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، خلال اتصال هاتفي، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالنتائج التي حققها الحزب التقدمي في الانتخابات النيابية في لبنان، متمنياً "التوفيق في المهمات الكبيرة التي تنتظر المجلس النيابي الجديد، وأن يتمكن لبنان من الانطلاق في مسار التعافي والإصلاح".
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ووفقاً لبيان صادر عن "الإشتراكي"، فقد كان هناك تأكيد مشترك على استمرار التواصل بين الطرفين.

كما تلقى جنبلاط اتصالا هاتفيا من الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي هنأ بدوره بنتائج الانتخابات، آملا في "أن يخرج لبنان من أزماته".
 
 
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