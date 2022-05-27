إشكالٌ كبير في طرابلس والجيش يتدخل.. ماذا جرى هناك؟

وقع اشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة أبي سمراء - طرابلس، تطور الى تضارب واطلاق نار في الهواء، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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وبحسب المعلومات، فقد أدى الإشكال إلى سقوط 3 جرحى نتيجة التضارب، وجرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى دار الشفاء لتلقي العلاج.