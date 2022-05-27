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لبنان

إشكالٌ كبير في طرابلس والجيش يتدخل.. ماذا جرى هناك؟

Lebanon 24
27-05-2022 | 13:13
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وقع اشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة أبي سمراء - طرابلس، تطور الى تضارب واطلاق نار في الهواء، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
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وبحسب المعلومات، فقد أدى الإشكال إلى سقوط 3 جرحى نتيجة التضارب، وجرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى دار الشفاء لتلقي العلاج. 
 
وسادت المنطقة حالة من الهلع بين المواطنين، وقد توجهت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على فض الاشكال، فيما فر مطلقو النار الى جهة مجهولة.
 
 
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