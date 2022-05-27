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لبنان

زورق إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة

Lebanon 24
27-05-2022 | 14:18
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صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 27 / 5 / 2022 الساعة 7.58 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 222 متراً ولمدة 17 دقيقة، وتتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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