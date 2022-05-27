Advertisement

لبنان

خبيرٌ يكشف الطريقة.. هكذا يمكن وقف التلاعب بالدولار في السوق

Lebanon 24
27-05-2022 | 16:07
A-
A+
Doc-P-956693-637892897711234867.jpg
Doc-P-956693-637892897711234867.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الخبير الاقتصادي وليد بو سليمان إن هناك تلاعباً بسعر الدولار، مطالباً بأن "تكون منصة صيرفة هي منصة مركزية يكون فيها سعر في اتجاهين وليس باتجاه واحد"، وأضاف: "هذه الطريقة هي الوحيدة للقضاء على التلاعب القائم".
Advertisement
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، دعا بو سليمان إلى فتح منصة "صيرفة" أمام الجمهور ككل، معتبراً أن الضبابية على صعيد المشهد السياسي هي التي تؤثر سلباً على الإقتصاد والليرة اللبنانية. 
مع هذا، فقد نبه سليمان من الإنتقائية والإستنسابية من قبل المصارف بشأن التعاطي مع تعميم مصرف لبنان الأخير، معتبراً أن ذلك سيشجع المضاربة لأن صيرفة أقل بكثير من السوق السوداء.
وأضاف: "أشك بأن التجار هم من يتلاعبون بسعر الصرف. مصرف لبنان يمكن أن يتدخل ويخفض سعر الصرف الى 8 آلاف انما التحدي بالإستدامة والسؤال الأساس هو: إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي ضخ الدولارات". 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:56 | 2022-05-27
17:45 | 2022-05-27
17:39 | 2022-05-27
17:23 | 2022-05-27
17:22 | 2022-05-27
17:00 | 2022-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website