خبيرٌ يكشف الطريقة.. هكذا يمكن وقف التلاعب بالدولار في السوق

قال الخبير الاقتصادي وليد بو سليمان إن هناك تلاعباً بسعر الدولار، مطالباً بأن "تكون منصة صيرفة هي منصة مركزية يكون فيها سعر في اتجاهين وليس باتجاه واحد"، وأضاف: "هذه الطريقة هي الوحيدة للقضاء على التلاعب القائم".

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وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، دعا بو سليمان إلى فتح منصة "صيرفة" أمام الجمهور ككل، معتبراً أن الضبابية على صعيد المشهد السياسي هي التي تؤثر سلباً على الإقتصاد والليرة اللبنانية.

مع هذا، فقد نبه سليمان من الإنتقائية والإستنسابية من قبل المصارف بشأن التعاطي مع تعميم مصرف لبنان الأخير، معتبراً أن ذلك سيشجع المضاربة لأن صيرفة أقل بكثير من السوق السوداء.

وأضاف: "أشك بأن التجار هم من يتلاعبون بسعر الصرف. مصرف لبنان يمكن أن يتدخل ويخفض سعر الصرف الى 8 آلاف انما التحدي بالإستدامة والسؤال الأساس هو: إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي ضخ الدولارات".