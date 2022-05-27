على أوتوستراد جبيل.. حادثٌ يوقع عدداً من الجرحى

أصيب عدد من الأشخاص نتيجة انزلاق سيارة، مساء اليوم، على المسلك الغربي لاوتوستراد جبيل.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد عملت عناصر الصليب الاحمر على نقلهم الى مستشفيات المنطقة فيما يشهد الاوتوستراد زحمة سير خانقة.