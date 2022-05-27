وفاة الصحافي راجح خوري بعد صراعٍ مع المرض

خطف الموت الصحافي والكاتب القدير في جريدة "النهار" راجح خوري.

خوري الذي حمل القلم بجرأة في وجه الظلم والفساد ولم يتراجع يومًا عن إنصار الحق وإظهار الحقيقة، خطفه الموت بعد صراعٍ مع المرض ليختتم مسيرة مهنيّة مديدة حافلة بالكتابات والمواقف الجريئة.

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خطف الموت خوري، لكنه لن يستطيع أن يخطف أرشيفه الصحافي المليء بالمراقبة والمحاسبة والانحياز إلى الإنسان أولاً وأخيراً، والذي تمكن من خلاله أن يرتقي باسم مهنة المتاعب.



أسرة "لبنان24" تتقدم من عائلة الفقيد وأسرة "النهار" بأحر التعازي وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.