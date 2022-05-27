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لبنان
إتصالات أوروبية إقليمية
Lebanon 24
27-05-2022
|
17:00
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تحرص جهات لبنانية على معرفة ماذا يجري من اتصالات أوروبية - إقليمية حول ترتيبات ما قبل انتخابات الرئاسة الأولى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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