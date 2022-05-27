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لبنان

دور مقرّب

Lebanon 24
27-05-2022 | 17:22
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لعب قيادي حزبي دوراً مقرباً على خط "ميرنا الشالوحي" ـــ عين التينة، للجم الحملات، تمهيداً لمعالجة تشكيل مكتب المجلس، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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