لعب قيادي حزبي دوراً مقرباً على خط "ميرنا الشالوحي" ـــ عين التينة، للجم الحملات، تمهيداً لمعالجة تشكيل مكتب المجلس، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement