إتصالات حثيثة تسبق جلسة مجلس النواب

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أكدت مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء" ان "اتصالات حثيثة تسبق جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل، وتتمحور حول كيفية توزيع الأصوات وخيارات القوى التغييرية والمستقلة في البرلمان.وأوضحت المصادر نفسها أن "انتخاب نائب رئيس مجلس للنواب بعيد عن القوى التقليدية قد يكون الخيار الأنسب، مع العلم أن كلا من "القوات" و"التيار" يسعيان إلى كسب المنصب في معركة يعملان على خوضها حتى النهاية".إلى ذلك، أفادت المصادر نفسها أن "لا معطيات واضحة عن المرشحين لرئاسة الحكومة قبل بلورة مشهد انتخاب رئيس مجلس النواب مع العلم أن بعض الكتل بدأ عملية جوجلة أسماء والبعض الآخر يدرس عدم التسمية، على أن ذلك قد يتبدل تبعا لنتائج جلسة الثلاثاء". (اللواء)