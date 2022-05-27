اجتماعات مجموعة "التغيير" ما زالت مفتوحة للتشاور

قالت مجموعة "التغيير" النيابية لـ"اللواء" ان "اجتماعاتها ما زالت مفتوحة للتشاور ولم يتم التوصل الى اي قرار ، لكن خلال اليومين المقبلين سيتم الإعلان عمّا توصلنا اليه". (اللواء)

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