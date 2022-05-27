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لبنان

توجّس من ارتدادات أيّ تصعيد على الجبهة الفلسطينيّة على لبنان

Lebanon 24
27-05-2022 | 23:35
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كتبت هيام عيد في" الديار": تشير المعلومات إلى أن اتصالات مكثفة جرت في الساعات الماضية بين قادة الفصائل الفلسطينية بما فيهم حركة "فتح" و"الجبهة الديموقراطية"، للتشاور حول كيفية تحصين المخيمات الفلسطينية لمواجهة أي عدوان إسرائيلي، وبالتالي ضبط وضع المخيمات ومنعه من التفلّت، درءاً لأي تدخلات أو استهداف قد تلجأ إليه بعض التنظيمات التكفيرية والأصولية، وهذا التنسيق نادراً ما حصل بين السلطة الفلسطينية وبعض الفصائل التي تصنّف في خانة قوى الرفض، ما يؤكد على خطورة الوضع دون استبعاد أي عدوان واسع النطاق قد تشنّه إسرائيل على مخيّمات الداخل الفلسطيني وتوسيع عدوانها.

أما مدى تأثير ذلك في الوضع اللبناني ، فيُنقل أن أمن المخيمات الفلسيطينية في لبنان، لا سيّما في الجنوب ممسوك بفعل التنسيق الميداني والمخابراتي بين الجيش اللبناني وحركة "فتح"، ولكن من الطبيعي أن أي تطوّر ميداني في المنطقة سيؤدي إلى تفاعلات وارتدادات على الساحة المحلية، وهذا ما يثير القلق، في ظل حالة الإنقسام السائدة بين الأطراف السياسية والحزبية اللبنانية، والتي ارتفع منسوب خلافها بعد الإنتخابات النيابية في ظل الصراع الدائر حول الإستحقاقت الدستورية المقبلة، كذلك ربطاً بالإنحدار الإقتصادي الذي بدأ ينذر بعواقب وخيمة.

وبناءً عليه، تشير المعلومات المستندة إلى معطيات غربية أوروبية، إلى توجس فعلي من تصعيد أمني في المنطقة، إذ لا يخفي أكثر من مسؤول أوروبي قلقه المتزايد حول مآل الوضع في لبنان، حتى أن مسؤولين في الحكومة الفرنسية الجديدة يشيرون إلى أن لبنان بات منتهياً، ويجب العمل على انتشاله من كبواته ، وهذا ليس بالأمر السهل نظراً للتعقيدات والظروف المحيطة بهذا البلد على كافة المستويات.

ولذا، فإن بعض أصدقاء لبنان من مسؤولين فرنسيين وسواهم، يستبعدون أي عدوان إسرائيلي على الداخل اللبناني، ولكن في المقابل فإن أي عمل عسكري "إسرائيلي" داخل فلسطين سيكون له تداعياته السلبية على كافة الأوضاع في البلد، لا سيّما إقتصادياً ومالياً، في حال كان هناك أي تفاعل من هذه الفصائل مع هذا العدوان .

 

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