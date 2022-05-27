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لبنان

في طرابلس.. اطلاق نار على مواطن واصابته!

Lebanon 24
27-05-2022 | 23:46
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اقدم مجهولان يستقلان دراجة نارية على اطلاق النار بإتجاه احد المواطنين واصابته في قدمه بالقرب من مدرسة عبرين في طرابلس، وذلك بعدما باءت محاولة السلب بالفشل ليفروا بعدها الى جهه مجهولة بحسب مندوبة "لبنان 24" في الشمال.
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فيما تم نقل المصاب الى مستشفى الاسلامي للعلاج وصفت حالته بالمستقرة.
 
 
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