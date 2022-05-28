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لبنان

في الصرفند.. وفاة عسكري اثناء ممارسته الغطس! (صور)

Lebanon 24
28-05-2022 | 00:46
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افادت مندوبة "لبنان 24" في الجنوب، عن وفاة العسكري في الجيش اللبناني علي محي الدين اثناء ممارسته الغطس على شاطئ الصرفند.
 
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