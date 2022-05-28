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لبنان

باخرة "فيول" وصلت الى الزهراني.. التيار سيعود الى كافة الاراضي في هذا الموعد!

Lebanon 24
28-05-2022 | 00:56
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افادت مندوبة "لبنان 24"، عن وصول باخرة الفيول إلى شاطئ الزهراني.
وتفيد المعلومات الاولية، عن عودة التيار الكهربائي نهارالثلاثاء المقبل على كل الارضي اللبنانية.
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