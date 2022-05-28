باخرة "فيول" وصلت الى الزهراني.. التيار سيعود الى كافة الاراضي في هذا الموعد!

افادت مندوبة "لبنان 24"، عن وصول باخرة الفيول إلى شاطئ الزهراني.

وتفيد المعلومات الاولية، عن عودة التيار الكهربائي نهارالثلاثاء المقبل على كل الارضي اللبنانية.