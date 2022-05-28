Advertisement

لبنان

انتخابات مجلس النواب ترسم الخارطة الفعلية لتوزع القوى قبل الحكومة والرئاسة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-05-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-956759-637893223665433301.jpg
Doc-P-956759-637893223665433301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تكتسب معركة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس دلالات لافتة لا تشبه ما كان يحصل سابقا كونها ستحدد  للمرة الأولى توزع القوى المنتخبة في البرلمان، سواء كانت قوى تقليدية ام ناشئة.

من هنا اهمية الاتصالات التي تجري لاستقطاب اصوات الكتل والنواب في هذا الاتجاه، من دون التوقف عند حتمية انتخاب الرئيس نبيه بري مجددا لرئاسة المجلس.

ولعل هذا الامر ما يفسّر التنافس الحاد على منصب نائب رئيس المجلي كونه يمثل "ساحة المعركة البرلمانية الحقيقية".

وفي الحسابات الفعلية لكل الاطراف فان توزيع الخارطة المجلسية يؤشر الى اتجاهات المعارك المقبلة وهي تأليف حكومة جديدة، وانتخاب رئيس للجمهورية".

ومن هذا المنطلق يرى مصدر بارز "ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيمضي في الفترة المقبلة في افتعال سلسلة معارك سياسية في اكثر من اتجاه سعيا لتحقيق مكاسب شخصية له ولتياره ، متسلحا بقربه من رئيس الجمهورية".

لكن المصدر "قلل من قدرة باسيل على الفوز الا بما نجح به سابقا وهو تعطيل بعض الاستحقاقات وافتعال المعارك وآخرها معركة تعطيل الحل للازمة الكهربائية المستعصية".

واعتبر المصدر" ان تراجع باسيل عن رفضه ترشيح النائب الياس بو صعب لانتخابات نيابة رئاسة مجلس النواب يشكل انتكاسة اضافية له، لاسيما وان المعلومات اسارت الى  أنّ عدداً من النواب الذين حاربهم باسيل في الانتخابات، ابلغوه عزمهم على اتخاذ خيارات مستقلة في انتخابات المجلس وينوون المضي في التمايز عن"التيار" في المرحلة المقبلة.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:05 | 2022-05-28
11:00 | 2022-05-28
10:39 | 2022-05-28
10:22 | 2022-05-28
10:19 | 2022-05-28
10:17 | 2022-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website