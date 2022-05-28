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لبنان

قراءة سياسية لافتة: لبنان دخل دائرة الخطر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-05-2022 | 04:15
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يقول أحد السياسيين المخضرمين، والذي له قراءات خاصة حيال ما يمرّ به لبنان حاليًا على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، إن معظم الدول تأثرّت في شكل أو في آخر بنتائج الحرب الدائرة في أوكرانيا، ولكن لبنان تأثر أكثر من غيره بكثير، وذلك نظرًا إلى وضعه الخاص، خصوصًا بعدما دخل دائرة الخطر، بحيث لم يعد قادرًا على الإحتمال في ظل إنهيار مالي ونقدي متسارع الخطى، وفي ظل وضع سياسي مفتوح على شلل وفراغ على رغم الضوء الخافت الذي أضاءته الإنتخابات في النفق المظلم

وفي رأي هذا السياسي المخضرم" انه بمعزل عن التطورات السياسية، يتوقع ان يشهد  الشارع تحركات متصاعدة على وقع استمرار جنون الدولار وانقطاع الكهرباء والماء والدواء فضلا عن ازمة الخبز  التي يرجح ان تتجدد".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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