الحريري: رحيل راجح خوري خسارة للصحافة الحرة والكلمة الصادقة

Advertisement

غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "رحيل راجح خوري خسارة للصحافة الحرة والكلمة الصادقة والمقال الجريء، تعمد بمدرسة الصحافيين الذين انحازوا لقضايا الناس وهمومهم ودافع حتى الرمق الاخير عن الدولة وسيادتها. سنفتقد لمقالات راجح خوري وافكاره ونقاشاته. اسأل الله الرحمة له واخلص التعازي لعائلته وزملائه في صحيفة النهار".