خطوة مُنتظرة بعد انخفاض الدولار.. ما هي؟

تسودُ أوساط قطاع المحروقات نقاشات حول ضرورة إصدار المديرية العامة للنفط جدولاً جديداً للأسعار، اليوم أو الإثنين، وذلك بعد الانخفاض الحاد بسعر الدولار الذي بدأ يوم أمس.

وفيما تقول مصادر معنية أن إمكانية إصدار الجدول غير واضحة حتى الآن، تشيرُ مصادر أخرى إلى أن الأمر قد يحصلُ وستكشفه الساعات القليلة المقبلة، نظراً لحاجة السوق إلى ذلك، وهو أمرٌ يجري بحثه فعلياً في وزارة الطاقة.