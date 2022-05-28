بعد اشكال امس... هذا ما حدث فجراً في ابي سمراء!

نفذت قوة من الجيش ومخابرات الجيش فجر اليوم مداهمات لمنازل المشاركين بالاشكال الذي وقع ليل امس في منطقة ابي سمراء - شارع الحرم طرابلس والذي تخلله اطلاق نار بحسب مندوبة "لبنان 24".



ووفق المعلومات الاولية، افيد انه تم توقيف عدد من المطلوبين واحالتهم الى الجهات المختصة لاجراءات المقتضى القانوني بحقهم.

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