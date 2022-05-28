26
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كشف عصابة سرقة في "البزال".. اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
28-05-2022
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقدم عدد من الاشخاص على كشف عصابة سرقة في بلدة البزال، مؤلفة من ٩ أشخاص .وفي المعلومات الاولية، افيد انة تم توقيف اثنين من قبل الاجهزة الأمنية وجاري البحث عن بقية المطلوبين بحسب مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيف عصابة مسلحة قرب مخيم البداوي - طرابلس
Lebanon 24
توقيف عصابة مسلحة قرب مخيم البداوي - طرابلس
28/05/2022 18:58:07
28/05/2022 18:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بكمين مُحكم.. هكذا سقط رأسُ عصابة خطيرة بقبضة "المعلومات"
Lebanon 24
بكمين مُحكم.. هكذا سقط رأسُ عصابة خطيرة بقبضة "المعلومات"
28/05/2022 18:58:07
28/05/2022 18:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
القبض على عصابة سرقة في طرابلس.. هكذا تم توقيفهم بالجرم المشهود
Lebanon 24
القبض على عصابة سرقة في طرابلس.. هكذا تم توقيفهم بالجرم المشهود
28/05/2022 18:58:07
28/05/2022 18:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عملية رصد ومتابعة... كمين محكم يوقع بعصابة سرقة!
Lebanon 24
بعد عملية رصد ومتابعة... كمين محكم يوقع بعصابة سرقة!
28/05/2022 18:58:07
28/05/2022 18:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
البزال
عصابة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انخفاض اضافي بسعر صرف الدولار... هذا ما سجله حتى الساعة !
Lebanon 24
انخفاض اضافي بسعر صرف الدولار... هذا ما سجله حتى الساعة !
04:00 | 2022-05-28
28/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مليارات الدولارات تتحرّك بين لبنان و 5 دول بارزة.. أرقامٌ تكشف كل شيء
Lebanon 24
مليارات الدولارات تتحرّك بين لبنان و 5 دول بارزة.. أرقامٌ تكشف كل شيء
14:00 | 2022-05-27
27/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باخرة "فيول" وصلت الى الزهراني.. التيار سيعود الى كافة الاراضي في هذا الموعد!
Lebanon 24
باخرة "فيول" وصلت الى الزهراني.. التيار سيعود الى كافة الاراضي في هذا الموعد!
00:56 | 2022-05-28
28/05/2022 12:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على لبنان.. هكذا ستكون الأوضاع فيه قريباً
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على لبنان.. هكذا ستكون الأوضاع فيه قريباً
03:30 | 2022-05-28
28/05/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الأسباب تراجع باسيل ورشّح بو صعب
Lebanon 24
لهذه الأسباب تراجع باسيل ورشّح بو صعب
12:02 | 2022-05-27
27/05/2022 12:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:48 | 2022-05-28
مأساة في النبطية.. زوجان يخسران حياتهما بحادث مميت! (صورة)
11:05 | 2022-05-28
تيمور جنبلاط: للاسراع بتشكيل حكومة توقف الانهيارات
11:00 | 2022-05-28
"أخطر سيناريو" يخشاه جيش الإحتلال.. هل ستنفجر الجبهة مع لبنان؟
10:39 | 2022-05-28
حادث مروع في طرابلس.. سيارة تصطدم بملالة للجيش! (صورة)
10:22 | 2022-05-28
افتتاح معرض بيروت الدولي للابتكار 2022
10:19 | 2022-05-28
بشأن أوراق الإقتراع في الإنتخابات.. هذا ما أوضحته "الداخلية"
فيديو
بعد أقل من عام على زواجها.. دانا الحلبي تنفصل عن زوجها وتؤكد: "الرجال مثل بعضهم" (فيديو)
Lebanon 24
بعد أقل من عام على زواجها.. دانا الحلبي تنفصل عن زوجها وتؤكد: "الرجال مثل بعضهم" (فيديو)
11:00 | 2022-05-28
28/05/2022 18:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي يُهاجم شيرين عبد الوهاب: "الشهرة جننتك... روحي لطبيب نفسي"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامي يُهاجم شيرين عبد الوهاب: "الشهرة جننتك... روحي لطبيب نفسي"! (فيديو)
05:00 | 2022-05-28
28/05/2022 18:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تدخل المنافسة.. ستُطلق أول هواتفها القابل للطي وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
غوغل تدخل المنافسة.. ستُطلق أول هواتفها القابل للطي وهذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2022-05-28
28/05/2022 18:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact