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لبنان

كشف عصابة سرقة في "البزال".. اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
28-05-2022 | 02:47
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اقدم عدد من الاشخاص على كشف عصابة سرقة في بلدة البزال، مؤلفة من ٩ أشخاص .وفي المعلومات الاولية، افيد انة تم توقيف اثنين من قبل الاجهزة الأمنية وجاري البحث عن بقية المطلوبين بحسب مندوبة "لبنان 24".
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