كشف عصابة سرقة في "البزال".. اليكم التفاصيل!

اقدم عدد من الاشخاص على كشف عصابة سرقة في بلدة البزال، مؤلفة من ٩ أشخاص .وفي المعلومات الاولية، افيد انة تم توقيف اثنين من قبل الاجهزة الأمنية وجاري البحث عن بقية المطلوبين بحسب مندوبة "لبنان 24".

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