اثناء محاولته الهروب من كلب...هذا ما حل به!

عمل الصليب الاحمر اللبناني على اسعاف احد الاشخاص ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تعرضه لحادث صدم من قبل سيارة على بولفار طرابلس بالقرب من غرفة التجارة والصناعة.



وعرف ان حادث الصدم جاء نتيجة محاولته الهروب من احد الكلاب الذي هاجمه في المحلة المذكورة.

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