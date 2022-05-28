عن أسعار المحروقات.. إليكم هذا الخبر الجديد

طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا عبر "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ أسعار الغاز والمازوت ستشهد انخفاضا كبيراً اليوم، مشيراً الى انه "سيصدر اليوم جدول لأسعار الغاز والمازوت بطلب من وزير الطاقة وليد فياض والمديرية العامة للنفط الذي تحرك استثنائياً اليوم السبت نظراً لانخفاض سعر صرف الدولار".

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