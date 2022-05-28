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لبنان

اعتباراً من الإثنين.. سعر الخبز إلى انخفاض

Lebanon 24
28-05-2022 | 04:12
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أعلن نقيب الأفران علي ابراهيم عبر قناة الـ"MTV" أننا سنشهد بدءاً من يوم الإثنين المقبل، تراجعاً في سعر ربطة الخبز تماشياً مع انخفاض سعر الدولار.
 
 

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