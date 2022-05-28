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لبنان

"لأسباب لوجستية".. لا سجلات عدلية لمدّة أسبوع!

Lebanon 24
28-05-2022 | 04:24
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

لأسباب لوجستية، ستتوقف مكاتب السجل العدلي عن إصدار "بيان السّجل العدلي"، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين 30-05-2022، ولمدّة أسبوع، على أن يُصار إلى تقييم الوضع والعمل على إيجاد حلول مستدامة لأسباب التوقّف القسري، بحيث أنّه من المحتمل إعادة العمل في المكاتب المذكورة، بشكل طبيعي، في خلال الأسبوع الذي يلي، أي اعتبارًا من يوم الإثنين الواقع في 6-6-2022.
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