صدور أسعار جديدة للمحروقات.. ثمن الغاز ينخفض بقوة وماذا عن البنزين؟

وقّع اليوم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، اليوم السبت، جدولاً استثنائياً لأسعار المشتقات النفطية الذي يشمل مادتي الغاز والديزل، على الرغم من أنه يوم عطلة رسمية، وذلك بعد الانخفاض الكبير لسعر صرف الدولار الاميركي خلال الساعات القليلة الماضية بهدف إعادة التوازن الى السوق النفطي المحلي.

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ولم يشمل الجدول الجديد سعر البنزين كون سعر هذه المادة يتعلّق مباشرةً بسعر صيرفة الذي لم يتأثر بنفس تقلبات سعر صرف الدولار، والذي سيصدر عن مصرف لبنان نهار الاثنين.

وفي ما يلي الجدول الجديد:

بنزين 95 أوكتان: 597 ألف ليرة لبنانية (السعر بقي على حاله لارتباطه بسعر منصة صيرفة الذي سيصدر يوم الإثنين)

بنزين 98 أوكتان: 608 آلاف ليرة لبنانية (السعر بقي على حاله لارتباطه بسعر منصة صيرفة الذي سيصدر يوم الإثنين)ديزل (مازوت): 640 ألف ليرة لبنانية.الغاز: 398 ألف ليرة لبنانية.