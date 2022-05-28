أصحاب مخابز المناقيش في الجنوب: نرفض رفع الدعم عن الطحين الزيرو

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حذر اتحاد تجمع أصحاب مخابز المرقوق والمناقيش والباتيسري في منطقة الجنوب، من قرار رفع الدعم عن الطحين الزيرو والإكسترا المختص بصناعتهم وتحويلهم الى الدولار، مطالبين بإبقاء الدعم أسوة بأفران الخبز العربي.وشدد الاتحاد في بيان على أن "هذه الخطوة ستضع أكثر من 20 ألف عائلة في الجنوب من دون مورد رزق وفي الشارع، خصوصاً أنها مهنة الفقراء والطبقة الكادحة".