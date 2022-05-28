Advertisement

لبنان

أصحاب مخابز المناقيش في الجنوب: نرفض رفع الدعم عن الطحين الزيرو

Lebanon 24
28-05-2022 | 05:14
A-
A+
Doc-P-956830-637893374489498265.jpg
Doc-P-956830-637893374489498265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر اتحاد تجمع أصحاب مخابز المرقوق والمناقيش والباتيسري في منطقة الجنوب، من قرار رفع الدعم عن الطحين الزيرو والإكسترا المختص بصناعتهم وتحويلهم الى الدولار، مطالبين بإبقاء الدعم أسوة بأفران الخبز العربي.
Advertisement
 
وشدد الاتحاد في بيان على أن "هذه الخطوة ستضع أكثر من 20 ألف عائلة في الجنوب من دون مورد رزق وفي الشارع، خصوصاً أنها مهنة الفقراء والطبقة الكادحة".
 
مع هذا، فقد ناشد الاتحاد القوى السياسية في الجنوب "التحرك الفوري لإيقاف هذا القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:48 | 2022-05-28
11:05 | 2022-05-28
11:00 | 2022-05-28
10:39 | 2022-05-28
10:22 | 2022-05-28
10:19 | 2022-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website