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لبنان

القاضية عون: الى متى يترك مصير الشعب يتحكم به الفاسدون والاشرار؟

Lebanon 24
28-05-2022 | 05:29
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نشرت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون رسالة توجهت بها عضو مجلس الشيوخ ناتالي غوليه إلى رئاسة الحكومة الفرنسية تشرح فيها المضايقات التي تتعرض لها عون في محاولة لوقف عملها في مكافحة الفساد.
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وغردت عون عبر "تويتر": "أنشر رسالة غوليه التي طلبت فيها من الحكومة الفرنسية شرح التدابير التي ستتخذها لدعم القاضية عون وعملها لصالح شعب مضطهد. حقيقة صارخة للغاية: الدولار كان بـ38 الف ليرة، وقد انخفض في غضون 24 ساعة الى 28000 بعد احالتي الى التأديب.. عار. لكن فقط للتطمين يللي عم يلعب هاللعبه الدنيئة بسعر الدولار عم يعطيكم ابرة بنج فقط وعندما تقضي مصالحه عكس ذلك سيعمل مجدداً الى جعله يرتفع. الى متى يترك مصير الشعب يتحكم به الفاسدون والاشرار".
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