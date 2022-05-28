بيانٌ من اللجنة الاعلامية لـ"التيار" وردّ من "لبنان24"

صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

"أقدم موقع "لبنان24" على تزوير محتوى البيان الذي صدر منذ قليل عن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والذي تضمّن نفياً واضحاً لطلبه اقالة قائد الجيش، فعنون "باسيل: موقفي معروف ونعم أطالب دوما بإقالة قائد الجيش"، محرّفا بصورة فاضحة موقف رئيس التيار.

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إن هذه السقطة لموقع "لبنان24" ليست الأولى، وسبقها الكثير من الأخبار المغلوطة في سياق حملة على التيار في الكهرباء وغيره؛ هذا هو إعلام الكذب وزرع "النميمة والخلاف بين الناس" الذي تكلّم عنه البيان وها هو يفضح نفسه فوراً.



رد "لبنان24"

يهم "لبنان24" ان يوضح ان الخطأ الذي وقع في العنوان الاولي الذي اخذه "التيار" ذريعة لاصدار بيانه، قد تمت معالجته فوراً وبالتالي ليست هناك حملة مقصودة أو تزويراً، وهذا الخطأ غير المقصود يعتذر عنه الموقع.



أما بالنسبة لسائر مضمون بيان اللجنة الاعلامية لـ"التيار"، فهو السقطة بحد ذاتها ولا يستحق الرد، فالموقع يتعاطى بمهنية مطلقة في كل الملفات ومنها ملف الكهرباء، وهذا ما يزعج البعض فسارع الى البحث عن خطأ غير مقصود للتصويب على الموقع، فاقتضى التوضيح.