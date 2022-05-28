Advertisement

لبنان

بيانٌ من اللجنة الاعلامية لـ"التيار" وردّ من "لبنان24"

Lebanon 24
28-05-2022 | 06:40
A-
A+
Doc-P-956854-637893421594277685.jpg
Doc-P-956854-637893421594277685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:
 
"أقدم موقع "لبنان24" على تزوير محتوى البيان الذي صدر منذ قليل عن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والذي تضمّن نفياً واضحاً لطلبه اقالة قائد الجيش، فعنون "باسيل: موقفي معروف ونعم أطالب دوما بإقالة قائد الجيش"، محرّفا بصورة فاضحة موقف رئيس التيار. 
Advertisement
إن هذه السقطة لموقع "لبنان24" ليست الأولى، وسبقها الكثير من الأخبار المغلوطة في سياق حملة على التيار في الكهرباء وغيره؛ هذا هو إعلام الكذب وزرع "النميمة والخلاف بين الناس" الذي تكلّم عنه البيان وها هو يفضح نفسه فوراً.

رد "لبنان24"
 
يهم "لبنان24" ان يوضح ان الخطأ الذي وقع في العنوان الاولي الذي اخذه "التيار" ذريعة لاصدار بيانه، قد تمت معالجته فوراً وبالتالي ليست هناك حملة مقصودة أو تزويراً، وهذا الخطأ غير المقصود يعتذر عنه الموقع.

أما بالنسبة لسائر مضمون بيان اللجنة الاعلامية لـ"التيار"، فهو السقطة بحد ذاتها ولا يستحق الرد، فالموقع يتعاطى بمهنية مطلقة في كل الملفات ومنها ملف الكهرباء، وهذا ما يزعج البعض فسارع الى البحث عن خطأ غير مقصود  للتصويب على الموقع، فاقتضى التوضيح.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:48 | 2022-05-28
11:05 | 2022-05-28
11:00 | 2022-05-28
10:39 | 2022-05-28
10:22 | 2022-05-28
10:19 | 2022-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website